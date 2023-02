The NSAA Swimming and Diving state championships will take place at the Bob Devaney Center in Lincoln on Thursday-Saturday, Feb. 23-25.

Diving will take the stage on Thursday. Samantha Maca (Papillion-La Vista/Papillion-La Vista South) is joined by teammate Lily Sherman, a state qualifier last year. Maddy Vukov (Ralston-Omaha Gross co-op) is the other Sarpy County girls state qualifier.

The boys competing on Thursday will be a pair of state medalists, Zach Shaddy (Bellevue West) and Landon Orth (PLV/PLVS). Orth was state runner-up last year, while Shaddy finished fourth.

Prelims for swimming will take place on Friday.

Swimmers will be representing Sarpy County in each event in Lincoln.

Here are the state qualifiers by event:

Boys

200-yard medley relay: Heat 2 – PLV/PLVS (Lane 3: Evan Click, Noah Doane, Cody Gross, Miles Graham, Ben Arens, Kyan Lipton, Garrett Gehringer, Same Lee); Heat 3 – Bellevue West (Lane 8: Ryan Bartlett, Nathan Nixon, Caleb Decker, Joey Hug, Maxwell Bridges, Alex LaPorte, Jacob Eisenbeil); Heat 4 – Gretna (Lane 9: Isaac Hahn, Jacob McKay, Alex Hallgren, Dylan Regan, Asher Siskow, Charlie Hauptman, Caleb Haecker, Kai Ferguson).

200-yard freestyle: Heat 4 – Bartlett, Bellevue West (lane 2)

200-yard IM: Heat 4 – Graham, PLV/PLVS (lane 2)

50-yard freestyle: Heat 1 – Decker, Bellevue West (lane 6), Hallgren, Gretna (lane 7)

100-yard butterfly: Heat 3 – Gross, PLV/PLVS (lane 3)

100-yard freestyle: Heat 1 – Hallgren, Gretna (lane 3)

200-yard freestyle relay: Heat 2 – Bellevue East (lane 2: Noah Davis, Brayden Neujahr, Kaleb Caniglia, Aaron Raszler, Sean Laughlin, Ean Davenport), Gretna (lane 8: Hallgren, Siskow, McKay, Regan, Ferguson, Hauptman, Haecker, Isaac Hahn); Heat 3 – Bellevue West (lane 2: Bartlett, Decker, Hug, Nixon, Bridges, LaPorte, Eisenbeil), PLV/PLVS (lane 8: Gross, Lipton, Lee, Gehringer, Arens, Graham, Doane, Click).

100-yard backstroke: Heat 2 – Doane, PLV/PLVS (lane 8); heat 3 – Click, PLV/PLVS (lane 2), Bartlett, Bellevue West (lane 8).

100-yard breaststroke: Heat 1 – Davis, Bellevue East (lane 2); Heat 3 – Nixon, Bellevue West (lane 9).

400-yard freestyle relay: Heat 1 – Gretna (Regan, McKay, Siskow, Ferguson, Hallgren, Hauptman, Haecker, Hahn); heat 2 – PLV/PLVS (Gross, Graham, Click, Doane, Arens, Lipton, Gehringer, Lee); heat 3 – Bellevue West (Bridges, Hug, LaPorte, Nixon, Bartlett, Eisenbeil, Decker).

Girls

200-yard medley relay: Heat 3 – PLV/PLVS (lane 3: Charlotte Gifford, Emily Mazur, Keira Promes, Chloe Brady, Danielle Barrera-Bojanski, Isabella Promes, Marti Warrior, Sheridan Conroy), Gretna (lane 8: Reese Naylon, Emma Brophy, Juliana Anderson, Lily Matya, Charly Meyerink, Mikayla Gross, Ally Sherman, Erin Harrington).

200-yard freestyle: Heat 1 – Addison Miller, Millie Belik, Berrera-Bojanski (PLV/PLVS, lanes 2-4), Olivia Persing, Ralston/Gross (lane 8); Heat 2 – Naylon, Gretna (lane 8).

200-yard IM: Heat 1 – Mazur, PLV/PLVS (lane 2), Brophy, Gretna (lane 9).

50-yard freestyle: Heat 1 – Chloe Brady, PLV/PLVS (lane 7); Heat 2 – Erlbacher, PLV/PLVS (lane 7).

100-yard butterfly: Heat 1 – Barrera-Bojanski, Bigelow, Megan Cavanaugh PLV/PLVS (lanes 4, 6, 8), Juliana Anderson, Gretna (lane 7); Heat 4 – Keira Promes, PLV/PLVS (lane 3).

100-yard freestyle: Heat 2 – Naylon, Gretna (lane 2); Heat 3 – Erlbacher, PLV/PLVS (lane 7).

500-yard freestyle: Heat 1 – Belik, PLV/PLVS (lane 7), Josephine Fink, Ralston/Gross (lane 9); Heat 3 – K. Promes, PLV/PLVS (lane 2)

200-yard freestyle relay: Heat 1 – Ralston/Gross (lane 7: Maria Connealy, Fink, Alivia Aerni, Persing, Mackenzie Serow); Heat 3 – Gretna (lane 2: Anderson, Brophy, Lily Matya, Naylon, Harrington, Gross, Sherman, Meyerink), PLV/PLVS (lane 7: Brady, I. Promes, Conroy, Erlbacher, Barrera-Bojanski, Mazur, Cavanaugh, Rylie Horner).

100-yard backstroke: Heat 2 – Brady, PLV/PLVS (lane 2); heat 3 – Gifford, PLV/PLVS (lane 3), Anderson, Gretna (lane 8).

100-yard breaststroke: Heat 1 – Mazur, PLV/PLVS (lane 7); heat 3 – Brophy, Gretna (lane 2).

400-yard freestyle relay: Heat 4 – PLV/PLVS (lane 7: I. Promes, Barrera-Bojanski, K. Promes, Erlbacher, Conroy, Horner, Mazur, Miller), Gretna (lane 9: Matya, Meyerink, Gross, Harrington, Sherman, Naylon, Anderson, Brophy).