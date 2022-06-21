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Gretna Middle School Honor Roll

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Gretna Middle School announced the honor roll and merit roll lists for the second semester of the 21-2022 school year. To receive merit roll recognition, a student must earn a cumulative 3.0 to 3.49 grade-point average. To receive merit roll recognition, a student must earn a cumulative 3.5 to 4.0 grade-point average.

6th Grade Honor Roll

JAYDEN N ABEGGLEN

CELIA L ANGLAND

ZECHARIAH W ARISTY

REID M BAGLEY

KIPTYN L BEAR

TYLER D BERRY

CARTER D BLAYNEY

NATALIE G BOOZIKEE

MASON Z BOYCE

MAX E BREWER

CAEL S BROWN

RYAN A BROZ

RUSTY L BRUGIONI

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JAXIN C BUETHE

JADEN J BUMGARDNER

IAN K BURCH

SHAYLEE B CARNES

JAMES CHACE

LUKE A CHATELAIN

AIDAN N CHAU

CHASE CHRISTENSEN

PAISLEY M CHRISTOFFERSON

AVERY L COMFORT

LAUREN J CONSBRUCK

GRANT L DANIEL

MORGAN R DANIEL

JOLIE M DAUGHERTY

OWEN A DAWSON

AUBREY G DEHART

LOGANN DOSTAL

ALYSON E DYTRYCH

BROOKLYN E EICKHOFF

LIBBY P EITZMANN

LOGAN C ENCARNATION

AUDREY M EUSTERWIEMANN

BERKLEY A EYMAN

GAVIN FEDOR

BENJAMIN A FITCH

BREE O FORAL

ZARA R FOSBINDER

SOREN C FRAHM

LEIGHTON M FROEHLICH

NOAH J FULTON

AYDEN J FURSTENAU

BRYNN K GANGWISH

CHLOE B GERMER

LILLIAN R GLEASON

JOHN R GRAS

ANNEBELLE T GRAY

RUBINA L GURUNG

COOPER T HAINES

MYA V HALLGREN

JUSTIN M HANNA

COLTEN L HANSEN

SAMANTHA G HARRAHILL

AIDEN M HARRINGTON

KENNEDY HAY

LAKE HECOX

KALLAN D HODGES

BRAYDEN L HOELTING

DRAKE R HOLLAND

JOSLYN N HOYT

ANNEMARIE M HUBERT

AUBRIANA G HURT

EMILY C HUSS

PEYTON E HUTCHINSON

JACK W HUTTMANN

KAROLINE B JANSSEN

BRYNNLIE C JASA

BRAYDEN M JOHNSON

CARSON L KAUP

WILLIAM C KAUP

LAELYNN V KENEALY

SYDNEY R KOZIEL

HADEN L KULEK

AUGUSTUS J LACEY

KENNEDY M LAFFERTY

AUBREY L LAKNER

PAISLEY P LAPPE

COLE A LAUGHLIN

COLTON C LAURITSEN

BRYCE L LAWLER

MCKENNA R LEHAN

BURKE W LIGHTLE

MIAH C LINDQUIST

COLIN E LINGBLOOM

ANIKIN S LIPPE

SAWYER J LONG

CLAIRE D LUTHI

DALEINI G MARCOUX

KENDALL M MCMAHON

KAMRYN S MENICHETTI

KENDYL L MENICHETTI

CADE A MICHALSKI

BOSTON J NIELSEN

NATHAN L NORDSTROM

CADEN L OBERG

BRADEN M ODEM

JOSEPH L ONWILER

JOSEPHINE C OSEKA

HUDSON D PALMER

CLAIRE M PALSER

DRAKE W PETERSEN

BENJAMIN N PIERCE

ADDISYN M PIESCHKE

CECILIA I POST

OWEN T RAMM

ARIANNA R RANGEL

SIERRA J REGAN

LIAM M RUFF

REBEKA G SCHMOELLER

WILLA R SCHOLTEN

KAYLA J SELBY

SHAYLEE R SHELDON

MAX R SIMONSEN

CAITLIN SIMONSON

CHLOE J SOLE

BRAYDEN B STAMM

OWEN L STAYTON

LEILA H STEINHOFF

PARKER A STUCHLIK

BRYCE A TURPEN

SYDNEY A VAVRA

SAVANNA M VOLCHECK

CAYMBRIE C WAGNER-ALLEY

JUDE C WEBBER

AVERI WEBSTER

REGAN J WESTRA

LANDON M WEYERS

GRIFFIN L WHEELER

VIVIAN A WILLIAMS

FAITH R WINTON

JOHN L WISEHART

LANEY L WOLFF

AMELIA J WOMBACHER

CAMIE A WOODWARD

TATUM L WRIGHT

LUKE D YOUNG

GRAHAM H YUNGTUM

7th Grade Honor Roll

HALEY L ABBOTT

ALISIA R ALDANA

MICAH D ALLAN

ANNIKA P BANNWARTH

KADEN L BAUER

AUDRA L BLESSEN

LILLIAN L BOCK

SHILOH E BOTHWELL

COLLETTE A BROWN

BRETT W BRYSON

TAYLEIGH M BURMEISTER

LONDYN A CAMPBELL

CAMDEN L CERONE

MERCY E CHRISTENSEN

ARIANNA L CLARK

CECELIA F COATS

MAKAYLA M COSTANZO

DYLENN R COX

MACY J COX

REILLY E CRAIG

CHARLOTTE G CULLISON

JOHN R DEITLOFF

KATE R DELOSKE

SOFIA M DIGILIO

QUINCY A DOKTER

LYDIA A DRIEWER

KADE G DYER

JENICA L EDMONDS

HOUSTON R EPP

ADAM D EUSTERWIEMANN

KADE R EVANS

BRIANNA L FALGIONE

MACIE L FEYERABEND

GRADY M FISH

KAYLEE J FREDERICK

TEAGAN M GALING

CAYLEE J GRATE

ANDREW W GUMM

PEYTON N HAMMOND

AUGUST L HARDIES

ZOEY K HARNLY

JOHN W HAUPTMAN

ROWAN HAY

JACOB W HEARD

BRODIE G HEESE

DANIEL J HENRY

JULIA D HERMELING

MCKINNLEY M HICKS

HENRY J HILDEBRAND

NEVAEH M HILDERBRAND

AVERY I HOLSTON

DYLAN C HOLT

CAEL R HORST

TAVIN B HOUCHIN

CONNOR A HOWARD

BRIELLE S HYDEEN

ZEKEAL D JASA

HAILEY J JOHNSON

RHEMA B JOHNSON

LATHAN R JONES

LIAM W JONES

HENRY R KEHOE

AVERY L KELSAY

LAYNE M KENEALY

VERONICA J KERR

MYLEE J KESTER

SAMUEL E KOLLBAUM

MADELINE W KURRUS

MONICA L KUSHINER

CLAIRE A KUZEL

THOMAS O LACEY

LILLIAN J LAKNER

CARSYN J LANE

AVERY E LEIBMAN

NICHOLAS R LEIKER

EMMALINE P LEWIS

JULIETTE G LILLA

ADELINE K LONGBOTHAM

EMMERSEN H LOWRY

HENRY L MATULKA

AVA A MCARTOR

MARIAH R MCCART

BRYNLEE MCMULLIN

CALEB R MECKNA

MAGGIE B MEIS

EMERSYN S MILLER

WESTON A MUFFLY

KAILYN G NAKAI

EVELYN M NELSON

JESSE D NELSON

DARRAGH G NEWRING

GRACE W NORVIG

ETHAN L OLSEN

SOPHIE C OPPLIGER

CALEB S OSMER

RUTHIE A PALMER

LAYTON G PARRACK

PHILLIP J PETERS

GRADY A PHILLIPS

MARWA POPAL

SHABNAM POPAL

ELLA C PORTER

RYLAN PRIEFERT

KYLIE A RAESS

LANDON H RASMUSSEN

MADISON C RAUSCH

CAMERON G REEVES

SOPHIE W ROCHLITZ

MIKAYLA L ROGERS

RILEY A RUFF

HALLIE J SCHULTZ

ADDYSON L SEIDL

MIRIAM R SHAFFER

SARAH J SHERMAN

MYA C SIMONEAU

BLAKE D SKILES

BRECKIN J SLIVA

BRENNEN C SLIVA

KALIL K SMITH

ALEXANDER E SOWINSKI

ELLA K STOFER

JOSEPH M SULLIVAN

ANISTEN N SWANSON

MADDISON L SYKES

ADENA B TAYLOR

SAMANTHA M THIELLEN

SARA K THIELLEN

KYLIE A THIESEN

ARYA R THOMPSON

KYLEE M THOMPSON

CHARLIE M TICKNER

ETHAN TIPPERY

ISAIAH M TOSTENSON

AVA B VESCIO

ELAINA J VETTER

KIRSTEN A VONSEGGERN

LAUREN E VONSEGGERN

MAYCEN B WALTERS

CHRISTOPHER J WATERS

ANNA J WEBERG

BRIANNA M WEGNER

ELIZABETH D WEGNER

LUKE A WESTRA

MERRICK J WILCOX

ELLIOT T WILLNERD

PRESTON G WILLNERD

LUKE D WINCHESTER

SOPHIA E WISE

BENNETT A WOLVERTON

ANDIE M YOST

LUCY R ZABLOUDIL

8th Grade Honor Roll

BROOKE A ARELLANO

TALYA C AREND

GRANT M BARNES

KENADIE J BARTON

EMMA L BERTINO

SAMUEL D BOESELAGER

HARLEE J BOYD

KATHERINE A BRAESCH

EMMA O BROPHY

ALISON R BROWN

CADE D BRYSON

HALEY R BURTWISTLE

ADILYN N BUSTER

TORSTEN L BUTTERFIELD

OLIVIA D CARPICK

REID T CARSON

CARTER J CERNY

BRADY M CERONE

CAHLE C COATS

MILES W CRADDUCK

DAVEN L CRITCHFIELD

SUMMER P CURRIE

MADISON M DAVENPORT

OWEN T DICKES

SARAH R DOBLE

TABATHA A DONOVAN

OWEN Z DZIURAWIEC

AVA R EGGER

HALLIE A ELGAN

RUTH T FREZGHI

ELI J FULLER

GRACIE M FULLER

ELIJAH J FULTON

AVA G FURSTENAU

SOPHIA M GIBBONS

MIA G GLATTER

ANDREW L GOLDSMITH

ALEXANDER J GOODWIN

VALERIE M GRAGERT

ALYSSA L GRAMMER

PENELOPE E GRAY

BRANDTLEY D HACK

CALEB T HAECKER

BROOKE M HAMELE

AVERY A HANSEN

KHLOE B HARTMAN

JAELYN R HASTINGS

GIVEN J HATCH

BRYLEE M HEARD

SAWYER C HEHN

NIXON J HERMELING

BREWER E HINZE

AINSLEY L HODGES

AVA G HONEYMAN

SHANE G HUSKEY

CARLY V HUTTMANN

COOPER D JACKSON

EMERSON M JOHNSON

LAINEY G JOHNSON

ALLISON J KEASLING

STORY R KEFFER

GRACE E KEMPKES

MICHAEL K KNUDSEN

SARAH A KULA

MARYJANE E KUSHINER

CADEN E KYTE

TAYLOR J LACY

EVAN R LAFFERTY

JAMES W LAFRAMBOISE

CALEB R LARSEN

BAILEY A LAURITSEN

RUBY K LEE

ROXY R LIGHTLE

CHASE M LINDQUIST

CALLI A LYDICK

SYDNEY L MALONE

MARGARET A MARCHECK

HALLE S MASON

EMILY R MCKAIN

KAILYNN F MELENDEZ

OLIVIA S MENDOZA

BROOKE M MILLER

WYATT M MILLER

KADY L MOEN

JULIA E MOWINKEL

TRISHA L NEILL

KELSEY C NOONAN

AMELIA C ONWILER

CHARLES D OTTO

MYA L PANCOST

ROCKY P PEREZ

MAGGIE J PFAFF

COLTON J PICKETT

ELLIOTT L PORTER

JAYDEN R PROSOSKI

ANIKA PYCKO

RONNIE W RASSETTE

BAILEY L REYNOLDSON

HAYDEN P RIVETT

REBECCA G ROBERTS

KENLEY C RONK

BREANNA M RONSPIES

GABRIEL J ROWLEY

ROSELYN M SANCHEZ

BRIANN S SCHAMP

ALYSSA M SCHUTTE

FAITH A SCHWANINGER

AIDEN C SEEGER

JOSIE L SIMMS

CALEB SIMONSON

BRODY P SLIVA

DOMINIC A SMITH

KAYLEE M SPATH

TAYLOR N STALLING

REESE E STRADAL

MALLORY P SUGGITT

COLLIN R TAYLOR

CLOEY L THOMPSON

REESE J TREBOLD

BRAYDEN A TRIPP

MYA L TRIPP

KELSEY P VANWAART

HAILEY M VINCENT

HEATHER D WADSWORTH

AMERAH G WAGNER-ALLEY

MAKENZIE R WEBBER

MAVERIK A WEGNER-WRIGHT

RHYTHM W WHITE

EMILIA M WIECZOREK

HENRY M WIEDRICH

BENJAMIN L WILDERDYKE

CATELYNN M WILLE

LAYNE D WINNICKI

KYLER A WOLFF

LILY J ZIMMERMAN

6th Grade Merit Roll

DAGONET B ARGO

LAWSON B BARNES

BRAXTON D BRUGGEMAN

AINSLEIGH A BRUNSWIG

ROBERT C CALHOUN

GIDEON J CRITCHFIELD

AUBREE L DAARUD

BRAYDEN J DALY

AFTON G EGGERS

NATHANIEL S GALING

TRIPP L GARCIA

DYLAN N GLATTER

BRIEONA R GRANT

EMILY M GUMM

AMYA G HALEY

ANTHONY P HALMES

KIRA C HAYES

ETHAN L HAYNES

ISAAC J JACKSON

MADALYNN K JOHNSON

KENNEDY R KING

KODY T LISIECKI

PRESTON R MASON

CALLIE S MCGEE

BRIAN D MCGUIRE

LUKE T MCKAIN

WESTIN M MOSHER

MADISON L NEWCOMB

ABDUL TAWAB NOORZAI

AVA J NOWLING

BRADY P O'FLYNN

HENDRIX M PALUBECKI

MAXON T PANCOST

SASHA C PARENT

CARSON W PFAFF

ASHTON D PINKERTON

PARKER L POWELL

HUDSON G RETHWISCH

IVAN D RING

KALEB E ROUMPH

EVELYN V SANCHEZ

GABRIELA T SANTOS

JOHN M SCHAFER

GRACE M SHELDON

RYAN L SIMS

BLAKE M SMITH

JACOB D SMITH

MAKAYLEA I SMITH

ADDISYN M SPOFFORD

LYDIA L STEINMEYER

LANDRIE S SUTTON

COLTON TREBOLD

DILLON K UITTS

COVIN P VOTRUBA

ALEXIS D WAGNER

ADDISON L WALKER

TALAN J WHISLER

PHOENYX A ZIEGLER

7th Grade Merit Roll

LEXI K ARIANS

ADALYNN M BANTA

BRILEY P BARNES

KENDRA P BEAVERS

JAXSON M BELITZ

MAXWELL X BOSSARD

ISABELLA M BROWN

GAVIN W BUFFINGTON

PATRICK J CARSLEY

RYAN S CONNOLLY

LANDON G CORBINO

TALON N DAHARSH

MICHAEL R EVANS

NOAH D GALLES

LUCAS J HACK

XANDER T HASTINGS

AUGUST H HEDSTROM

MIA R HOUSTON

NOAH L JONES

CASSIDY R LACY

MADISON A LEGREE

LUCIA G LIEWER

MADDOX J LUNDGREN

RYKER H MCPHERSON

ESAI E MEDINA

RYLEE J MILES

BROOKLYN S MILLER

DYLAN J MINARDI

GAVIN J MOORE

KAMRYN L MOORE

RICARDO MORENO

BRYNLEE S MOSHER

JADYN R MUHLECKE

ASHER B NIETFELDT

OLIVIA R OLSON

KEYLA N OSORIO GASPAR

PRESTON S PETRIGASH

ADDISON S PETRIK

RILEY R POLITO

JOSEPH M POTTEBAUM

SAIGE RENY

ISAAC J RICE

CHEYENNE M ROYER

KARISSA F RYAN

BENNETT M SALVATORE

KENNETH A SANCHEZ

COOPER J SAUER

JOSLYN L SMITH

ZAYVIER J SORENSEN

NOLAN SPENCER

SARAH L SPRINGER

OWEN M SPURGEON

JACOB R STALLING

SIRI I STEWART

MADDOX R STOCKTON

ALEXANDER J SWANSON

BROCK N TANGEN

OONAGH E THOMPSEN

NATALEIGH S VELA

GABRIEL P WEHRLY

BROGAN D WENNSTEDT

TRENITY L WILLIAMS

BEAU C WILSON

BROOKE L ZIMMERMAN

8th Grade Merit Roll

LINSEY R ADAMS

RYAN A ALSMAN

MASON J BARRETT

DREW A BOLTZ

RUBY L BOSTON

EMERSON J BOYER

ANNE BRAESCH

KEAGEN R BURNS

KOHEN A BURNS

WILLIAM F BURR

JOHN L CARSON

HAIDYN A CLEVELAND

NAITHYN J CONWAY

CAL T COOK

RYDER S COWSKY

MORGAN N DAGE

COLBY A DAMME

SKYLAR E DIETZE

SAVANNAH A DIRKS

CARLEY A DOBBS

LUCIE D FASANO

PENN M FRAGER

KENLEY M FROEHLICH

CLAY J GATHYE

ARIEL G GRADERT

GRANT W HAACK

NATALIE C HALMES

JOSEPH M HANNA

JACOB J HAWLEY

BRADY L HEIMAN

EMMA S HERMELING

AMELIA E JACKSON

CLAYTON R JOHNSON

TERRY L JOHNSON

ABIGAIL L JONES

KLAYTON L KASSMEIER

SAMUAL R KIRCHOFER

BRYCE D LAKERS

ISAAC D LAMB

AVA R LOPEZ

SADIE G MADERAK

CARTER Z MAHIN

MASON C MCCLELLAN

AYDEN F MILLER

MAGGIE J MILLER

SKYLAR M MILLER

WYATT D NICKERSON

GRACE L ORTIZ

AUDREY L POST

SAYDE C PRIER

KAILYN R RADLOFF

ISABELLA R RANGEL

OBADIAH J RANGEL

JOHN A RINALDI

ADDISON G RIST

CONNER A ROBINSON

AMELIA G ROBLEDO

ANNABELLE J ROLF

COOPER M SCHULZ

CALEB J SHERRY

BEAU T SMITH

JACOB C SOLE

BRYANNE A TRIPP

DARCI A UITTS

XAVIER A VAVRA

NOLYN M WACHAL

EVAN L WALTER

CHLOE A WOODWARD

LOGAN L YODER

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