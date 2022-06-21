Gretna Middle School Honor Roll

Gretna Middle School announced the honor roll and merit roll lists for the second semester of the 21-2022 school year. To receive merit roll recognition, a student must earn a cumulative 3.0 to 3.49 grade-point average. To receive merit roll recognition, a student must earn a cumulative 3.5 to 4.0 grade-point average.
6th Grade Honor Roll
JAYDEN N ABEGGLEN
CELIA L ANGLAND
ZECHARIAH W ARISTY
REID M BAGLEY
KIPTYN L BEAR
TYLER D BERRY
CARTER D BLAYNEY
NATALIE G BOOZIKEE
MASON Z BOYCE
MAX E BREWER
CAEL S BROWN
RYAN A BROZ
RUSTY L BRUGIONI
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JAXIN C BUETHE
JADEN J BUMGARDNER
IAN K BURCH
SHAYLEE B CARNES
JAMES CHACE
LUKE A CHATELAIN
AIDAN N CHAU
CHASE CHRISTENSEN
PAISLEY M CHRISTOFFERSON
AVERY L COMFORT
LAUREN J CONSBRUCK
GRANT L DANIEL
MORGAN R DANIEL
JOLIE M DAUGHERTY
OWEN A DAWSON
AUBREY G DEHART
LOGANN DOSTAL
ALYSON E DYTRYCH
BROOKLYN E EICKHOFF
LIBBY P EITZMANN
LOGAN C ENCARNATION
AUDREY M EUSTERWIEMANN
BERKLEY A EYMAN
GAVIN FEDOR
BENJAMIN A FITCH
BREE O FORAL
ZARA R FOSBINDER
SOREN C FRAHM
LEIGHTON M FROEHLICH
NOAH J FULTON
AYDEN J FURSTENAU
BRYNN K GANGWISH
CHLOE B GERMER
LILLIAN R GLEASON
JOHN R GRAS
ANNEBELLE T GRAY
RUBINA L GURUNG
COOPER T HAINES
MYA V HALLGREN
JUSTIN M HANNA
COLTEN L HANSEN
SAMANTHA G HARRAHILL
AIDEN M HARRINGTON
KENNEDY HAY
LAKE HECOX
KALLAN D HODGES
BRAYDEN L HOELTING
DRAKE R HOLLAND
JOSLYN N HOYT
ANNEMARIE M HUBERT
AUBRIANA G HURT
EMILY C HUSS
PEYTON E HUTCHINSON
JACK W HUTTMANN
KAROLINE B JANSSEN
BRYNNLIE C JASA
BRAYDEN M JOHNSON
CARSON L KAUP
WILLIAM C KAUP
LAELYNN V KENEALY
SYDNEY R KOZIEL
HADEN L KULEK
AUGUSTUS J LACEY
KENNEDY M LAFFERTY
AUBREY L LAKNER
PAISLEY P LAPPE
COLE A LAUGHLIN
COLTON C LAURITSEN
BRYCE L LAWLER
MCKENNA R LEHAN
BURKE W LIGHTLE
MIAH C LINDQUIST
COLIN E LINGBLOOM
ANIKIN S LIPPE
SAWYER J LONG
CLAIRE D LUTHI
DALEINI G MARCOUX
KENDALL M MCMAHON
KAMRYN S MENICHETTI
KENDYL L MENICHETTI
CADE A MICHALSKI
BOSTON J NIELSEN
NATHAN L NORDSTROM
CADEN L OBERG
BRADEN M ODEM
JOSEPH L ONWILER
JOSEPHINE C OSEKA
HUDSON D PALMER
CLAIRE M PALSER
DRAKE W PETERSEN
BENJAMIN N PIERCE
ADDISYN M PIESCHKE
CECILIA I POST
OWEN T RAMM
ARIANNA R RANGEL
SIERRA J REGAN
LIAM M RUFF
REBEKA G SCHMOELLER
WILLA R SCHOLTEN
KAYLA J SELBY
SHAYLEE R SHELDON
MAX R SIMONSEN
CAITLIN SIMONSON
CHLOE J SOLE
BRAYDEN B STAMM
OWEN L STAYTON
LEILA H STEINHOFF
PARKER A STUCHLIK
BRYCE A TURPEN
SYDNEY A VAVRA
SAVANNA M VOLCHECK
CAYMBRIE C WAGNER-ALLEY
JUDE C WEBBER
AVERI WEBSTER
REGAN J WESTRA
LANDON M WEYERS
GRIFFIN L WHEELER
VIVIAN A WILLIAMS
FAITH R WINTON
JOHN L WISEHART
LANEY L WOLFF
AMELIA J WOMBACHER
CAMIE A WOODWARD
TATUM L WRIGHT
LUKE D YOUNG
GRAHAM H YUNGTUM
7th Grade Honor Roll
HALEY L ABBOTT
ALISIA R ALDANA
MICAH D ALLAN
ANNIKA P BANNWARTH
KADEN L BAUER
AUDRA L BLESSEN
LILLIAN L BOCK
SHILOH E BOTHWELL
COLLETTE A BROWN
BRETT W BRYSON
TAYLEIGH M BURMEISTER
LONDYN A CAMPBELL
CAMDEN L CERONE
MERCY E CHRISTENSEN
ARIANNA L CLARK
CECELIA F COATS
MAKAYLA M COSTANZO
DYLENN R COX
MACY J COX
REILLY E CRAIG
CHARLOTTE G CULLISON
JOHN R DEITLOFF
KATE R DELOSKE
SOFIA M DIGILIO
QUINCY A DOKTER
LYDIA A DRIEWER
KADE G DYER
JENICA L EDMONDS
HOUSTON R EPP
ADAM D EUSTERWIEMANN
KADE R EVANS
BRIANNA L FALGIONE
MACIE L FEYERABEND
GRADY M FISH
KAYLEE J FREDERICK
TEAGAN M GALING
CAYLEE J GRATE
ANDREW W GUMM
PEYTON N HAMMOND
AUGUST L HARDIES
ZOEY K HARNLY
JOHN W HAUPTMAN
ROWAN HAY
JACOB W HEARD
BRODIE G HEESE
DANIEL J HENRY
JULIA D HERMELING
MCKINNLEY M HICKS
HENRY J HILDEBRAND
NEVAEH M HILDERBRAND
AVERY I HOLSTON
DYLAN C HOLT
CAEL R HORST
TAVIN B HOUCHIN
CONNOR A HOWARD
BRIELLE S HYDEEN
ZEKEAL D JASA
HAILEY J JOHNSON
RHEMA B JOHNSON
LATHAN R JONES
LIAM W JONES
HENRY R KEHOE
AVERY L KELSAY
LAYNE M KENEALY
VERONICA J KERR
MYLEE J KESTER
SAMUEL E KOLLBAUM
MADELINE W KURRUS
MONICA L KUSHINER
CLAIRE A KUZEL
THOMAS O LACEY
LILLIAN J LAKNER
CARSYN J LANE
AVERY E LEIBMAN
NICHOLAS R LEIKER
EMMALINE P LEWIS
JULIETTE G LILLA
ADELINE K LONGBOTHAM
EMMERSEN H LOWRY
HENRY L MATULKA
AVA A MCARTOR
MARIAH R MCCART
BRYNLEE MCMULLIN
CALEB R MECKNA
MAGGIE B MEIS
EMERSYN S MILLER
WESTON A MUFFLY
KAILYN G NAKAI
EVELYN M NELSON
JESSE D NELSON
DARRAGH G NEWRING
GRACE W NORVIG
ETHAN L OLSEN
SOPHIE C OPPLIGER
CALEB S OSMER
RUTHIE A PALMER
LAYTON G PARRACK
PHILLIP J PETERS
GRADY A PHILLIPS
MARWA POPAL
SHABNAM POPAL
ELLA C PORTER
RYLAN PRIEFERT
KYLIE A RAESS
LANDON H RASMUSSEN
MADISON C RAUSCH
CAMERON G REEVES
SOPHIE W ROCHLITZ
MIKAYLA L ROGERS
RILEY A RUFF
HALLIE J SCHULTZ
ADDYSON L SEIDL
MIRIAM R SHAFFER
SARAH J SHERMAN
MYA C SIMONEAU
BLAKE D SKILES
BRECKIN J SLIVA
BRENNEN C SLIVA
KALIL K SMITH
ALEXANDER E SOWINSKI
ELLA K STOFER
JOSEPH M SULLIVAN
ANISTEN N SWANSON
MADDISON L SYKES
ADENA B TAYLOR
SAMANTHA M THIELLEN
SARA K THIELLEN
KYLIE A THIESEN
ARYA R THOMPSON
KYLEE M THOMPSON
CHARLIE M TICKNER
ETHAN TIPPERY
ISAIAH M TOSTENSON
AVA B VESCIO
ELAINA J VETTER
KIRSTEN A VONSEGGERN
LAUREN E VONSEGGERN
MAYCEN B WALTERS
CHRISTOPHER J WATERS
ANNA J WEBERG
BRIANNA M WEGNER
ELIZABETH D WEGNER
LUKE A WESTRA
MERRICK J WILCOX
ELLIOT T WILLNERD
PRESTON G WILLNERD
LUKE D WINCHESTER
SOPHIA E WISE
BENNETT A WOLVERTON
ANDIE M YOST
LUCY R ZABLOUDIL
8th Grade Honor Roll
BROOKE A ARELLANO
TALYA C AREND
GRANT M BARNES
KENADIE J BARTON
EMMA L BERTINO
SAMUEL D BOESELAGER
HARLEE J BOYD
KATHERINE A BRAESCH
EMMA O BROPHY
ALISON R BROWN
CADE D BRYSON
HALEY R BURTWISTLE
ADILYN N BUSTER
TORSTEN L BUTTERFIELD
OLIVIA D CARPICK
REID T CARSON
CARTER J CERNY
BRADY M CERONE
CAHLE C COATS
MILES W CRADDUCK
DAVEN L CRITCHFIELD
SUMMER P CURRIE
MADISON M DAVENPORT
OWEN T DICKES
SARAH R DOBLE
TABATHA A DONOVAN
OWEN Z DZIURAWIEC
AVA R EGGER
HALLIE A ELGAN
RUTH T FREZGHI
ELI J FULLER
GRACIE M FULLER
ELIJAH J FULTON
AVA G FURSTENAU
SOPHIA M GIBBONS
MIA G GLATTER
ANDREW L GOLDSMITH
ALEXANDER J GOODWIN
VALERIE M GRAGERT
ALYSSA L GRAMMER
PENELOPE E GRAY
BRANDTLEY D HACK
CALEB T HAECKER
BROOKE M HAMELE
AVERY A HANSEN
KHLOE B HARTMAN
JAELYN R HASTINGS
GIVEN J HATCH
BRYLEE M HEARD
SAWYER C HEHN
NIXON J HERMELING
BREWER E HINZE
AINSLEY L HODGES
AVA G HONEYMAN
SHANE G HUSKEY
CARLY V HUTTMANN
COOPER D JACKSON
EMERSON M JOHNSON
LAINEY G JOHNSON
ALLISON J KEASLING
STORY R KEFFER
GRACE E KEMPKES
MICHAEL K KNUDSEN
SARAH A KULA
MARYJANE E KUSHINER
CADEN E KYTE
TAYLOR J LACY
EVAN R LAFFERTY
JAMES W LAFRAMBOISE
CALEB R LARSEN
BAILEY A LAURITSEN
RUBY K LEE
ROXY R LIGHTLE
CHASE M LINDQUIST
CALLI A LYDICK
SYDNEY L MALONE
MARGARET A MARCHECK
HALLE S MASON
EMILY R MCKAIN
KAILYNN F MELENDEZ
OLIVIA S MENDOZA
BROOKE M MILLER
WYATT M MILLER
KADY L MOEN
JULIA E MOWINKEL
TRISHA L NEILL
KELSEY C NOONAN
AMELIA C ONWILER
CHARLES D OTTO
MYA L PANCOST
ROCKY P PEREZ
MAGGIE J PFAFF
COLTON J PICKETT
ELLIOTT L PORTER
JAYDEN R PROSOSKI
ANIKA PYCKO
RONNIE W RASSETTE
BAILEY L REYNOLDSON
HAYDEN P RIVETT
REBECCA G ROBERTS
KENLEY C RONK
BREANNA M RONSPIES
GABRIEL J ROWLEY
ROSELYN M SANCHEZ
BRIANN S SCHAMP
ALYSSA M SCHUTTE
FAITH A SCHWANINGER
AIDEN C SEEGER
JOSIE L SIMMS
CALEB SIMONSON
BRODY P SLIVA
DOMINIC A SMITH
KAYLEE M SPATH
TAYLOR N STALLING
REESE E STRADAL
MALLORY P SUGGITT
COLLIN R TAYLOR
CLOEY L THOMPSON
REESE J TREBOLD
BRAYDEN A TRIPP
MYA L TRIPP
KELSEY P VANWAART
HAILEY M VINCENT
HEATHER D WADSWORTH
AMERAH G WAGNER-ALLEY
MAKENZIE R WEBBER
MAVERIK A WEGNER-WRIGHT
RHYTHM W WHITE
EMILIA M WIECZOREK
HENRY M WIEDRICH
BENJAMIN L WILDERDYKE
CATELYNN M WILLE
LAYNE D WINNICKI
KYLER A WOLFF
LILY J ZIMMERMAN
6th Grade Merit Roll
DAGONET B ARGO
LAWSON B BARNES
BRAXTON D BRUGGEMAN
AINSLEIGH A BRUNSWIG
ROBERT C CALHOUN
GIDEON J CRITCHFIELD
AUBREE L DAARUD
BRAYDEN J DALY
AFTON G EGGERS
NATHANIEL S GALING
TRIPP L GARCIA
DYLAN N GLATTER
BRIEONA R GRANT
EMILY M GUMM
AMYA G HALEY
ANTHONY P HALMES
KIRA C HAYES
ETHAN L HAYNES
ISAAC J JACKSON
MADALYNN K JOHNSON
KENNEDY R KING
KODY T LISIECKI
PRESTON R MASON
CALLIE S MCGEE
BRIAN D MCGUIRE
LUKE T MCKAIN
WESTIN M MOSHER
MADISON L NEWCOMB
ABDUL TAWAB NOORZAI
AVA J NOWLING
BRADY P O'FLYNN
HENDRIX M PALUBECKI
MAXON T PANCOST
SASHA C PARENT
CARSON W PFAFF
ASHTON D PINKERTON
PARKER L POWELL
HUDSON G RETHWISCH
IVAN D RING
KALEB E ROUMPH
EVELYN V SANCHEZ
GABRIELA T SANTOS
JOHN M SCHAFER
GRACE M SHELDON
RYAN L SIMS
BLAKE M SMITH
JACOB D SMITH
MAKAYLEA I SMITH
ADDISYN M SPOFFORD
LYDIA L STEINMEYER
LANDRIE S SUTTON
COLTON TREBOLD
DILLON K UITTS
COVIN P VOTRUBA
ALEXIS D WAGNER
ADDISON L WALKER
TALAN J WHISLER
PHOENYX A ZIEGLER
7th Grade Merit Roll
LEXI K ARIANS
ADALYNN M BANTA
BRILEY P BARNES
KENDRA P BEAVERS
JAXSON M BELITZ
MAXWELL X BOSSARD
ISABELLA M BROWN
GAVIN W BUFFINGTON
PATRICK J CARSLEY
RYAN S CONNOLLY
LANDON G CORBINO
TALON N DAHARSH
MICHAEL R EVANS
NOAH D GALLES
LUCAS J HACK
XANDER T HASTINGS
AUGUST H HEDSTROM
MIA R HOUSTON
NOAH L JONES
CASSIDY R LACY
MADISON A LEGREE
LUCIA G LIEWER
MADDOX J LUNDGREN
RYKER H MCPHERSON
ESAI E MEDINA
RYLEE J MILES
BROOKLYN S MILLER
DYLAN J MINARDI
GAVIN J MOORE
KAMRYN L MOORE
RICARDO MORENO
BRYNLEE S MOSHER
JADYN R MUHLECKE
ASHER B NIETFELDT
OLIVIA R OLSON
KEYLA N OSORIO GASPAR
PRESTON S PETRIGASH
ADDISON S PETRIK
RILEY R POLITO
JOSEPH M POTTEBAUM
SAIGE RENY
ISAAC J RICE
CHEYENNE M ROYER
KARISSA F RYAN
BENNETT M SALVATORE
KENNETH A SANCHEZ
COOPER J SAUER
JOSLYN L SMITH
ZAYVIER J SORENSEN
NOLAN SPENCER
SARAH L SPRINGER
OWEN M SPURGEON
JACOB R STALLING
SIRI I STEWART
MADDOX R STOCKTON
ALEXANDER J SWANSON
BROCK N TANGEN
OONAGH E THOMPSEN
NATALEIGH S VELA
GABRIEL P WEHRLY
BROGAN D WENNSTEDT
TRENITY L WILLIAMS
BEAU C WILSON
BROOKE L ZIMMERMAN
8th Grade Merit Roll
LINSEY R ADAMS
RYAN A ALSMAN
MASON J BARRETT
DREW A BOLTZ
RUBY L BOSTON
EMERSON J BOYER
ANNE BRAESCH
KEAGEN R BURNS
KOHEN A BURNS
WILLIAM F BURR
JOHN L CARSON
HAIDYN A CLEVELAND
NAITHYN J CONWAY
CAL T COOK
RYDER S COWSKY
MORGAN N DAGE
COLBY A DAMME
SKYLAR E DIETZE
SAVANNAH A DIRKS
CARLEY A DOBBS
LUCIE D FASANO
PENN M FRAGER
KENLEY M FROEHLICH
CLAY J GATHYE
ARIEL G GRADERT
GRANT W HAACK
NATALIE C HALMES
JOSEPH M HANNA
JACOB J HAWLEY
BRADY L HEIMAN
EMMA S HERMELING
AMELIA E JACKSON
CLAYTON R JOHNSON
TERRY L JOHNSON
ABIGAIL L JONES
KLAYTON L KASSMEIER
SAMUAL R KIRCHOFER
BRYCE D LAKERS
ISAAC D LAMB
AVA R LOPEZ
SADIE G MADERAK
CARTER Z MAHIN
MASON C MCCLELLAN
AYDEN F MILLER
MAGGIE J MILLER
SKYLAR M MILLER
WYATT D NICKERSON
GRACE L ORTIZ
AUDREY L POST
SAYDE C PRIER
KAILYN R RADLOFF
ISABELLA R RANGEL
OBADIAH J RANGEL
JOHN A RINALDI
ADDISON G RIST
CONNER A ROBINSON
AMELIA G ROBLEDO
ANNABELLE J ROLF
COOPER M SCHULZ
CALEB J SHERRY
BEAU T SMITH
JACOB C SOLE
BRYANNE A TRIPP
DARCI A UITTS
XAVIER A VAVRA
NOLYN M WACHAL
EVAN L WALTER
CHLOE A WOODWARD
LOGAN L YODER